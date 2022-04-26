Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства заявил, что акимат рассматривает разные варианты по строительству LRT в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Каирбек Ускенбаев отметил, что реализацией LRT полностью занимается местный исполнительный орган.

«Думаю, что акимат города Нур-Султана вам в полной мере ответит. Там акиматом просчитываются разные варианты предложений, так как необходимо очень осторожно подойти с учетом уже вложенных средств», – добавил министр.

Он также напомнил, что через средства массовой информации разные предложения предлагались, в том числе акимат проводил своего рода сбор мнений горожан.

«К какому-то решению придут, я думаю, что они в скором времени объявят об этом», – резюмировал глава МИИР.