Глава Минкультуры подарил триумфаторам Каннского фестиваля чапан и коня

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретился с триумфаторами Каннского фестиваля – Самал Еслямовой и Сергеем Дворцевым – и вручил им памятные подарки в виде чапана и бронзового коня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Позвольте мне выразить слова благодарности, а также на память о нашей встрече подарить вам подарки", – сказал министр, вручая Еслямовой национальное одеяние, а Дворцевому – статую.
В свою очередь режиссер фильма "Айка" Сергей Дворцевой отметил, что именно талант и труд Самал привел их к поистине исторической победе.
"Такого масштабного триумфа казахстанские актрисы еще не добивались. Это почти вершина Олимпа. Поверьте мне, для Самал это была большая роль, с которой она справилась на отлично", – сказал Сергей Дворцевой.
В заключение он добавил, что после вручения награды в номинации "Лучшая женская роль" Каннского кинофестиваля к Самал Еслямовой подошла всемирно известная актриса Кейт Бланшет и обняла ее в знак уважения.