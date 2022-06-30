Глава Минсельхоза РК – о ценах на мясо: Всегда подрастают, но большого рывка нет

Министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев высказался о ценах на мясо в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вчера говорили, что цены падают. Оптовая цена не растет. По нашим сельхозпроизводителям сильного роста цен нет, мы держим», – сказал Ербол Карашукеев.

В целом, по его словам, Казахстан обеспечен по мясу.

«Сейчас другая проблема: животноводы жалуются, что закупочная цена на мясо слишком низкая. Для этого нам нужно рынки открывать, как-то поддерживать. Проблема известна. А так по мясу мы полностью обеспечены. Цены всегда подрастают, но большого рывка нет. Но где покупать казахстанцам мясо – в магазинах или на рынке, я не знаю. Сами решайте, пожалуйста», – заявил он.