Глава Минтруда рассказал о перспективах рынка труда в случае второй волны COVID-19
Лаура Тусупбекова
Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов в ходе правительственного часа в Мажилисе поделился своим видением рынка труда в случае второй волны COVID-19, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В случае второй волны коронавируса и принятия ограничительных мер по нашей оценке в поддержке могут нуждаться 2,2 миллиона человек. Сохранить свой режим работы согласно прогнозам сможет почти половина занятого населения - это 4 млн человек", - отметил он.
По его мнению, предполагается что, в основном это будут люди, занятые в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и здравоохранении.
"Почти треть или 2,5 млн человек могут перейти на дистанционный режим работы. Возможно сократится режим рабочего времени у 2 млн человек, они могут уйти в оплачиваемый либо неоплачиваемый отпуск. Речь в первую очередь может идти о работниках в сфере торговли, транспорта, услуг, проживания и питания. Безработными по некоторым оценкам могут стать 162 тыс. человек", - добавил глава Минтруда.