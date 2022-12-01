Глава Минцифры обратился к казахстанцам: Никакой Билл Гейтс вас контролировать не собирается

Технологии , Цифровизация
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин отвечая на вопросы журналистов в Сенате пояснил, что установка базовых станций для обеспечения мобильной связи и интернета не влияет на здоровье людей, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«С начала года до ввода новых размеров штрафа, где-то до сентября месяца с начала года проведено около 700 проверочных действий наших органов. И выписано было 180 млн тенге штрафа. С сентября до сегодняшнего дня проведено около 300 проверочных действий, на основе которых было выписано около 300 млн тенге штрафа. То есть мы в целом будем усиливать меры контроля и предлагать ряд законодательных инициатив», - сказал он.

По словам министра, сегодня операторы вынуждены менять дислокацию тысяч базовых станций.

«Я всегда говорил, что камнем преткновения для мобильного интернет на сегодняшний день в городах является радиоуслуги. И вот, чтобы урегулировать вопросы радиоуслуг, сейчас в депутатском корпусе в Мажилисе обсуждается законодательная инициатива по урегулированию, чтобы по одному заявлению одного человека не страдали 99 других жителей, то есть если он не хочет, чтобы у него базовая станция стояла, а 99 других жителей хотят, чтобы мы не были вынуждены снимать базовую станцию. Сегодня тысячи базовых станций мы вынуждены переносить. Например, я часто сталкиваюсь с таким вопросом в Facebook, то есть пишут, вчера ловило, а сегодня уже не ловит связь. В смысле, если в квартире была связь, надо спросить у ОСИ, кто инициировал снятие базовой станции», - сказал Мусин.  

Глава Минцифры отметил, что у граждан нет причины опасаться базовых станций поблизости.

«На самом деле базовая станция - это же устройство. Эти устройства если бы стабильно на одном месте стояли, качество связи бы не ухудшалось. Операторы, если кому не нравится, что стоит станция, вынуждены снимать оборудование, и искать новое место установки. Это не только поиск места установки, это еще и капитальные затраты для того, чтобы базовые станции установить. Это не только железные конструкции, это еще подводка необходимых сетей. То есть чтобы базовая ставка работала, к ней нужен оптический кабель», - пояснил он.

Мусин попросил прессу донести до казахстанцев информацию о том, что установка базовых станций не влияет на здоровье людей.

«Вы можете помочь донести до жителей инфу, никто их облучать не собирается, никакой Билл Гейтс с помощью этих базовых станций контролировать их не собирается, это на самом деле просто жизненная необходимость сегодня. Как вода в доме необходима, так и связь», - сказал он.

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