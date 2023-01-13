Глава Минюста ответил, возможны ли уголовные дела на родственников первого президента

Сенат , Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

По его словам, в законе такие гарантии не предусмотрены.

Фото: Kazpravda.kz

Министр юстиции Азамат Ескараев в интервью журналистам в Парламенте ответил на вопрос о том, возможно ли заведение уголовных дел на родственников первого президента в связи с утратой закона о первом президенте Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вопрос понятен. В законе такие гарантии не предусмотрены. В соответствии с конституционным законом о президенте, для семьи экс-президента не предусмотрены такие гарантии», - сказал Ескараев.

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