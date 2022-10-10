Фото: Мажилис Парламента РК/С. Майлыбаев
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Глава Минздрава отчиталась о реализации реформ президента в сельском здравоохранении

В Мажилисе прошел первый в этой парламентской сессии правительственный час. Он посвящен текущему состоянию и перспективам развития сельского здравоохранения. Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах, которые сегодня государство реализует для медицинского обеспечения сельского населения, и ответила на вопросы депутатов по исполнению реформ главы государства, обозначенных в Послании.

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Парламента Балаим Кесебаева отметила, что сегодня примерно 41% казахстанцев проживает в сельской местности, из которых 3,6 млн человек или 46% составляют дети и пожилые люди. И их качественное медицинское обеспечение требует особого внимания и использования новых методов работы.

- К сожалению, в силу ряда причин у нас накопилось много проблем в здравоохранении сельской местности, требующих безотлагательного решения. В первую очередь, это доступность медицинской помощи на селе. Все это осложняется устаревшей материально-технической базой, нехваткой врачей и младшего медицинского персонала, дефицитом медицинского оборудования, отсутствием доступа к лекарствам и другими проблемами, - подчеркнула Балаим Кесебаева.

- Во исполнение Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» реализуется Национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения». Основной целью данного проекта является комплексное улучшение медицинской инфраструктуры. Для этого в ближайшие два года будут открыты 655 учреждений первичной медико-санитарной помощи, 32 межрайонные многопрофильные больницы. На эти цели будет выделено более 217 миллиардов тенге, - подчеркнула вице-спикер Мажилиса.

Министр здравоохранения Ажар Гиният в своем выступлении отметила, что на сегодня медицинскую помощь сельскому населению оказывают более 5 тысяч медицинских организаций, в том числе более 2 тысяч медицинских пунктов, 800 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1000 врачебных амбулаторий, порядка 200 поликлиник и 200 больниц. Для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития ежегодно проводятся профилактические осмотры с охватом более 3,1 млн детей, скрининговые исследования более 1,6 млн детей раннего возраста.

Вместе с тем, министр не отрицает и наличие ряда проблем в сельском здравоохранении, большинство из которых озвучили сегодня депутаты.

- По поручению главы государства проведена инвентаризация объектов на селе, в результате чего более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, в примерно 400 селах они находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%, - сказала Ажар Гиният. 

Депутат Мажилиса Жамиля Нурманбетова в своем содокладе напомнила, что одним из ключевых вопросов по дальнейшему развитию сельского здравоохранения является качественная реализация национального проекта «Модернизации сельского здравоохранения», разработанного по поручению главы государства.

- Вместе с тем, во избежание необеспеченности строящихся объектов узкими специалистами, в т. ч. умеющими работать на аппаратах УЗИ, МРТ, КТ, считаем необходимым, уже сейчас разработать календарный план по обеспечению медицинскими специалистами сельских населенных пунктов. Для это целесообразно провести детальную ревизию дефицита медработников, - подчеркнула Жамиля Нурманбетова.

Основную часть мероприятия заняли ответы на вопросы депутатов Мажилиса. Поднимались актуальные темы по исполнению поручений Президента и решению наболевших вопросов жителей сел. Это медицинское обеспечение безработных граждан, привлечение квалифицированных медицинских кадров, строительство новых больниц и медпунктов, оказание неотложной помощи, обеспечение сельских больниц интернетом.

Депутат Зарина Камасова адресовала вопрос министру и председателю Фонда социального медицинского страхования.

- Как вы знаете, сегодня 3,5 млн граждан Казахстана не охвачены системой обязательного социального медицинского страхования, 46% проживают в сельской местности. Получается, что 1,6 млн незастрахованных сельских жителей могут пользоваться медицинскими услугами только в экстренных случаях. Прочие случаи для них будут являться платными. При этом, по итогам 2021 года на селе увеличилась смертность от болезней сердечно-сосудистой системы на 11%. Кроме того, наблюдается рост онкологических заболеваний на 10,5%. В связи с этим у меня вопрос к председателю Фонда социального медицинского страхования: как будете вовлекать сельских жителей в систему ОСМС? – спросила депутат.

И предложила главе Минздрава для всех сельских жителей без исключений проводить скрининги и другие жизненно важные медицинские услуги без учета страхового статуса.

- В рамках разъяснения нормы об оплате ОСМС, мы будем проводить информационную работу, рассказывать о плюсах вступления в ОСМС, - прокомментировал глава ФСМС Айдын Ашуев.

- Я, как врач, сама поддерживаю, чтобы все профосмотры, скрининги были в рамках ГОБМП, но на сегодняшний день в ГОБМП средств недостаточно. Это очень важный вопрос, поэтому мы рассмотрим его в дальнейшем, возможно, поменяем подходы. Скрининги мы внедряем около десяти лет и видим, что на селе выявляемость очень низкая, она составляет всего 5-7%. Сейчас мы профосмотры проведём, посмотрим состояние здоровья сельского населения. Потом будут приняты меры, - ответила министр на предложение Камасовой.

В правительственном часе в формате видеоконференции также приняли участие руководители комитетов здравоохранения, медицинских организаций, акимы и чиновники управлений здравоохранения из регионов.

На площади перед зданием Парламента прошла выставка средств транспортной медицины, санитарного автотранспорта, передвижных аптечных пунктов, а в холле Мажилиса можно было ознакомиться с работой Центров лучших практик на примере трех межрайонных больниц – Енбекшиказахской, Аягозской и Меркенской центральных многопрофильных больниц.

- Сегодня очень важна качественная и своевременная реализация инициатив главы государства по модернизации системы сельского здравоохранения. Минздраву, акиматам и Фонду социального медицинского страхования необходимо в тесном тандеме принять действенные и неотложные меры для достижения поставленных целей, - резюмировала в завершение Балаим Кесебаева.

Напомним, национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения» был обозначен в Послании главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года. Касым-Жомарт Токаев поручил в рамках нацпроекта в течение двух лет построить и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, модернизировать районные больницы до уровня многопрофильных медучреждений, доступность специализированной медпомощи и увеличение охвата скринингом сельских жителей, создание аптечных пунктов в населенных пунктах на базе медицинских организаций, решение кадровых вопросов и ряд других направлений развития медпомощи на селе.

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