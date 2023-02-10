Глава Минздрава предложила медиасообществу консолидировать усилия для развития казахстанской медицины

Сегодня в Министерстве здравоохранения Казахстана состоялась встреча главы ведомства Ажар Гиният с генеральным директором медиахолдинга «Қазақ газеттері» Диханом Камзабекулы и заместителем Владимиром Курятовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В ходе встречи обсуждались вопросы активного освещения темы общественного здравоохранения, реализации совместных информационных и аналитических проектов, развития отраслевой медицинской журналистики.

«Мы готовы поддержать ваши предложения по увеличению информативного интересного контента о нашей отрасли и практикующих врачах. Здравоохранение отличается насыщенной событийной повесткой, новыми проектами, технологиями, историями спасения людей. Представьте только себе, что в среднем в день скорая помощь обслуживает 6 тысяч вызовов, из реанимации переходят в обычные палаты 900 пациентов, из больницы домой выписываются 9,5 тысячи человек, а поступают на госпитализацию почти 9,8 тысячи больных, происходит 1 тысяча родов, и это только картина одного дня казахстанской медицины», – сказала в беседе с представителями отечественных медиа А. Гиният.

Далее она рассказала о проекте развития сельского здравоохранения, в рамках которого на селе планируется обновить свыше 600 медицинских объектов, о том, как важно в общественном сознании укреплять статус врачей, культивировать уважительное отношение к этой профессии.

Министр особо отметила роль законопроекта о страховании профессиональной ответственности медработников, нацеленного на разрешение споров врачей с пациентами цивилизованным путем, с компенсацией ущерба за счет страховых средств.

Дихан Камзабекулы предложил шире освещать вопросы детского здоровья в нишевых изданиях, подавая их в игровой форме или увлекательных, поучительных рассказов, как и в целом больше внимания уделять профилактическому контенту. Глава медиахолдинга подчеркнул вклад великих личностей в истории здравоохранения страны, которые заслуживают популяризации среди представителей молодого поколения.

«В эпоху постправды и засилья социальных сетей, в которых мошенники предлагают различные непроверенные методы лечения, зачастую панацею от всех болезней, пора внедрять рубрику, которая бы учила отличать правду ото лжи, развеивать мифы. Мы готовы писать истории о сельских докторах, ученых от медицины, новых внедренных технологиях, проводить больше прямых линий с министерством по актуальным вопросам вакцинации, донорства, репродуктивного здоровья», – сказал Владимир Курятов.

Ажар Гиният обратила внимание на тему финансирования здравоохранения, отметив роль системы медицинского страхования, которая позволила в значительной степени увеличить бюджет отрасли и нарастить объемы медпомощи.

В завершение встречи глава Минздрава предложила консолидировать усилия медиасообщества и врачей в одном направлении, в целях развития казахстанской медицины, ни в коем случае не противопоставляя интересы пациентов и медработников.