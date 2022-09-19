Глава Минздрава представила законопроект по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Мажилиса Парламента РК представила законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения”, предусматривающий внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Данный документ разработан в рамках исполнения поручений Главы государства, данных Министерству здравоохранения на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Глава Минздрава РК отметила, что при подготовке законопроекта был проведен анализ международного законодательства, судебной статистики и поступивших обращений со стороны физических и юридический лиц за 2018 – 2020 годы в количестве более 14 тыс.

Так, Министерством проведен анализ различных моделей страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Оптимальным механизмом страхования профессиональной ответственности медицинских работников с учетом развития казахстанского общества предлагается применение адаптированной рыночной модели страхования - через действующие страховые компании, досудебное урегулирование конфликта по моделям Швеции, Канады, США, Японии и Турции.

“С учетом опыта предыдущих лет, на основе анализа международной практики, а также по итогам проведенных обсуждений с участием общественности, государственных органов и страховых компаний, принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, страхователем будет выступать работодатель - медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит солидарно распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников”, - сообщила А.Гиният.

Согласно данной модели, рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской организацией на уровне службы внутреннего аудита и страховых компаний с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медицинской организации.

В случае несогласия пациента с решением службы аудита, жалоба будет передана в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. В случае вынесения положительного результата по материалам жалобы, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация.

Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией по случаям, определенным Министерством здравоохранения.

Размер страхового взноса определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска, профильного направления в объеме к месячному расчетному показателю на соответствующий финансовый год.

С учетом социальной ориентированности отрасли здравоохранения на начальном этапе внедрения системы страхования предлагается определить предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю.

При этом с 2023 года страхование предлагается осуществлять за счет работодателя, а с 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медицинским работником, что приведет к солидарной ответственности.

Стоит отметить, что в рамках законопроекта предлагается внедрить государственные и ведомственные награды: 3 звания “Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері” (Заслуженный врач РК) с предоставлением единовременной премии, а также 17 победителям республиканского конкурса “Лучший по профессии”.

Также Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации уголовных правонарушений за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками и пересмотреть санкционные меры статьи 317 Уголовного кодекса РК.

К примеру, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента “лишение свободы” заменить на “ограничение свободы” с пересмотром сроков наказаний.

“Данный законопроект и предложенная модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников позволит снизить правовые риски, снизить отток действующих профессиональных кадров, повысить чувство защищенности, мотивировать молодежь связать свое будущее с медицинской профессией. В конечном счете, нормы направлены на повышение качества оказания медицинской помощи, защиту пациента путем получения гарантированной возможности полноценной реабилитации и восстановления здоровья в случае вреда здоровью пациента”, - заключила глава МЗ РК.