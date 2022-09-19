Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Глава Минздрава рассказала, как совершила врачебную ошибку
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в интервью журналистам в Мажилисе поделилась своим опытом врачебной ошибки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я очень хорошо помню свою первую ошибку. Лечила ребенка с кишечной инфекцией, у него снижается температура, все хорошо. На третий день опять резко поднимается температура, ребенок бледный. Я это очень хорошо помню. Тогда я обратилась к своим коллегам и мы посмотрели вместе. Оказалось, что я лечила кишечную инфекцию, а у ребенка была нижнедолевая пневмония», - рассказала министр.

Она добавила, что к счастью ребенок выжил.

«Ребенок, конечно, выжил. Но пока ему не стало лучше, я не выходила из реанимации», - поделилась Ажар Гиният.

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