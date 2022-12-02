Глава Минздрава рассказала о ситуации с медорганизациями Экибастуза

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Министр здравоохранения Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, рассказала о ситуации с медицинскими организациями Экибастуза, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По поводу медицинских организаций Экибастуза - с первых же дней ситуация на контроле, через каждые два-три часа поступает в Министерство здравоохранения информация. На сегодня температура 21-22 градуса, местами 24 в палатах в больницах. Тяжелых больных с первого дня аварии на ТЭЦ, беременных сразу по состоянию отвозили, транспортировали в Павлодар, и пациенты психиатрического стационара тоже были эвакуированы в Павлодар», - отметила Гиният.

По ее информации, пациенты полностью обеспечены лекарственными препаратами.

«Где есть возможность, где ситуация позволяет, пациенты еще находятся в больницах. Лекарственных препаратов достаточно, постоянно на контроле, мы справляемся. Мы даже через видеонаблюдение их контролируем», - добавила министр.