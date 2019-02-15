Общество
Глава Минздрава упрекнул акиматы в недостатке соцподдержки медработников
Жанат Тукпиев
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на коллегии ведомства отметил высокий дефицит врачей по ключевым специальностям. В данную категорию входят анестезиологи-реаниматологи, психиатры, терапевты, акушеры-гинекологи. Одной из причин такого положения дел, по его мнению, является то, что некоторые регионы не оказывают выпускниками медвузов и медработникам социальную помощь в достаточном объеме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Дефицит кадров. Можно сказать, что по первичке – участки разукрупнили, но врачей не хватает. На разных уровнях не хватает врачей – по ключевым специальностям. В дефиците анестезиологи-реаниматологи, психиатры, терапевты, акушеры-гинекологи. Вроде бы дефицит штатных должностей невысокий, мы видим, что он снижается, но это на самом деле необъективные данные. Штатные нормативы определяются в соответствии с устаревшими нормами, и зачастую эти пустые штатные единицы мы держим для того, чтобы иметь фонды заработной платы. По факту более красноречивым показателем является коэффициент совместительства врачей в среднем по регионам – 1,1 в Шымкенте и 1,6 в ВКО. Иными словами в ВКО вместо 16 врачей работают 10. Это истинные цифры", – заявил Биртанов.

В то же время, по его словам, есть ряд объективных и субъективных причин для дефицита кадров.

"По найму врачей и медработников – это работа главных врачей. Видно, что мы нарастили количество врачей в достаточном количестве. Порядка 5,5 – 6 тысяч медработников ежегодно выпускаются, но они не доходят до рабочих мест, потому что их не могут заинтересовать в регионах. Социальная поддержка не всем оказывается. Наиболее низкие показатели в Актюбинской области, ВКО и Алматинской области", – отметил Биртанов.

По его словам, в этом году ведомство начнет обязательное распределение выпускников, в регионах с наибольшей поддержкой местных исполнительных органов.

В заключение Биртанов добавил, что наблюдается рост затрат местного бюджета на гранты на интернатуру и резидентуру.

"Я думаю, что постепенное отслеживание исполнения обязательств решит проблему дефицита кадров", – заключил Биртанов.

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