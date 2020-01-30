Глава Минздрава высказался о распространяемой информации о появлении коронавируса в Казахстане
Айдана Демесинова
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в Нур-Султане опроверг информацию о распространении коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Хотел бы прокомментировать слухи о якобы обнаруженных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, в городах Семей и Алматы. Данная информация не подтверждается. Мы мониторим всех пациентов, как на дому, так и в медицинских учреждениях. На сегодня диагноз "коронавирус" ни у одного наблюдаемого нами человека не подтвержден. Мы расцениваем это как фейк. К сожалению, сегодня очень много фейковой информации распространяется", - отметил Биртанов.
Он попросил проверять информацию, прежде чем рассылать.
"Журналистов, блогеров, граждан, всех просим не рассылать непроверенную информацию и не брать интервью у случайных людей, не цитировать эти слухи; проявить профессионализм. Используйте официальные источники информации. На страницах в социальных сетях Министерства здравоохранения и санитарной службы есть вся информация", - добавил спикер.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Тогда несколько десятков человек погибли. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.
Ранее сообщалось, что в Ухане зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны.
По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана находятся в Китае.