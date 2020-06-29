Глава МИОР высказалась о блокировке анонимных Telegram-каналов

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото: yandex.kz
Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на отчетной онлайн-встрече с населением ответила на вопрос, что будут делать с анонимными Telegram-каналами, которые распространяют "неудобную" информацию в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Считаете ли вы, что необходимо запретить деятельность анонимных Telegram-каналов, распространяющих "неудобную" информацию о ситуации в нашей стране?" - озвучили вопрос журналиста для главы МИОР. 

Отвечая на вопрос, Аида Балаева отметила, что анонимных Telegram-каналов сейчас действительно очень много.

"Если конкретно к данному вопросу, то я не сторонник запретительных, тотальных запретительных мер. Причем, если это касается критики в отношении меня, в отношении моих коллег. Но если дело касается деструктивной информации, которая угрожает национальной безопасности, тогда, конечно, государством будут приниматься жесткие меры согласно законодательству", – сказала министр. 

Также она добавила, что на данный момент очень сложно отследить ответственных лиц таких Telegram-каналов.

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