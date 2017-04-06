Глава МИР РК предложил создать независимый орган по расследованию авиапроисшествий

В ходе пленарного заседания Сената Парламента РК министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек предложил создать независимый орган по расследованию авиационных происшествий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По мнению главы министерства, данный орган сможет рассматривать различные вопросы, возникающие как в гражданской, так и в государственной авиации.
"Считаю, что нужен независимый орган по расследованию авиационных происшествий. Возможно, он будет объединенным, который рассматривает происшествия как в гражданской авиации, так и государственной – Министерство внутренних дел, Министерство обороны и так далее. Сегодня у нас существует отдельное такое подразделение в нашем министерстве и в Минобороны, но международная практика показывает, что эти органы должны быть за пределами отраслевых министерств и должны быть независимыми", – сказал Касымбек.
Ранее Министерство по инвестициям и развитию РК предлагало функции контроля и надзора в сфере гражданской авиации отдать в автономное ведомство.
Также в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации" глава Женис Касымбек предположил снижение тарифов
на цены авиабилетов.