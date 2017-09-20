Глава МИР РК прокомментировал взлет и посадку самолетов на грунт в Семее
Жания Уранкаева
Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал взлет и посадку самолетов на грунт в Семее, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Напомним, что в настоящее время ведется реконструкция аэропорта Семея, в том числе и взлетно-посадочной полосы, в связи с чем прибывающие в городскую гавань самолеты осуществляют посадку и взлет с грунтовой полосы.
На вопрос журналистов о том, насколько это безопасно, Касымбек заверил, что это неопасно.
"У нас для таких случаев имеется специальный стандарт, согласно которому во время ремонта аэропорта допускаются взлет и посадка на специально подготовленную грунтовую поверхность. Еще одним условием является то, что на такую полосу разрешена посадка и взлет небольших самолетов", – пояснил министр.
Также глава МИР РК отметил, что всей работой по реконструкции аэропорта занимается акимат.
"Мы выделили бюджетные средства и являемся оператором ремонта. Вся работа по осуществлению реконструкции лежит на городском акимате. В следующем году планируется завершение ремонта и запуск комплекса", – резюмировал он.
Ранее своими ощущениями от посадки на грунтовую полосу поделился известный блогер Яков Федоров .
"Непривычно в самолете после стандартного объявления посадки с просьбой пристегнуть ремни слышать дополнение: "Самолет будет приземляться на грунт, так как взлетно-посадочная полоса ремонтируется". Половина пассажиров в салоне вздрогнула. К удивлению Ан-24 сел на грунт достаточно мягко", – написал он на своей странице в Facebook.