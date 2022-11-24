Глава МНЭ против снижения порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров против снижения порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений. Такое мнение он высказал в интервью журналистам в Сенате Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МНЭ РК

«Я против. При первой волне снятия пенсионных отчислений были проведены определенные расчеты, для того чтобы в будущем обеспечить пенсией ту или иную возрастную категорию. Мы сейчас поднимаем порог для ежемесячной пенсии, чтобы можно было на эту пенсию прожить. Поэтому снижение порога простимулирует рост пенсионных изъятий, и, соответственно, сильно увеличит риски недостаточности пенсионных платежей в будущем», – сказал он.

По мнению главы Миннацэкономики снижение порога достаточности станет нагрузкой на бюджет.

«Это будет дополнительная нагрузка на бюджет, начнутся факторы, которые отрицательно повлияют на социальное положение пенсионеров», – аргументировал он.

Отметим, вчера на заседании Мажилиса Парламента Казахстана депутат Аманжан Жамалов предложил Правительству вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, которые выросли с 1 апреля этого года.