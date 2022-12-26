Глава МНЭ рассказал о "продуктовом" бюджете семьи и о желанном подарке на Новый год

Алибек Куантыров поделился, что хорошим подарком на Новый год для него является книга.

Фото: exk.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в интервью журналистам в Сенате рассказал о бюджете своей семьи на продукты и ответил на вопрос о желанном подарке на Новый год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, Алибек Куантыров поделился, что хорошим подарком на Новый год для него является книга.

«Какая-нибудь уникальная книга с автографом автора, что-нибудь из классики, в том числе автора, который уже ушел из этого мира. Оригинальный автограф было бы интересно иметь», - признался он.

Также министр добавил, что Новый год планирует встречать в кругу семьи, и ответил на вопрос о том, увеличился ли продуктовый чек его семьи.

«Увеличился, из-за тех же самых мандаринов, про которые в прошлый раз спрашивали. Сезонность есть, сказывается, процентов на 10 наверное, может чуть больше. В месяц уходит на продукты 250 тысяч тенге примерно, сейчас в декабре увеличилось где-то на 25-30 тысяч тенге», - сказал он.