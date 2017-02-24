Глава МОН РК об электронном документообороте: учителю это очень удобно

Общество
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Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
Учителя испытывают страх перед финансовыми проверяющими и поэтому не хотят переходить на безбумажную отчетность. Об этом заявил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев на пленарном заседании Коллегии МОН РК в Астане, передает Kazpravda.kz.

"Я сам разговаривал с десятками директоров школ и все говорят, одно и то же: "Мы будем вести бумажный журнал, потому что мы боимся". На что я говорю им: "Я вам запрещу вести бумажный журнал", а они отвечают: "Мы будем ночью его вести. Это же деньги, мы за них в ответе, завтра, если, что не так будет, нам голову отрежут", – рассказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Министр сообщил, что эта проблема обсуждалась с генеральным прокурором, с министром финансов, с премьер-министром, кроме того этот вопрос поднимался на правительстве.

"Мы готовимся к выпуску совместного инструктивного письма или приказа с министерством финансов и прокуратурой. Этого должно быть достаточно, чтобы финансовый проверяющий не имел права просить бумажную отчетность", – отметил Сагадиев.

По мнению министра, процесс проверки финансовой отчетности должен проходить таким образом.

"Распечатали, печать поставили, вручили – это теперь должно быть достаточно", – уверен министр.

Глава МОН РК также заверил учителей, что в случае, если это правило будет нарушаться, и финансовый проверяющий и будет требовать предъявление отчетности в бумажном виде, то этот вопрос будет на контроле министра финансов.

Напомним, 20 февраля, Сагадиев в ходе правительственного часа в Мажилисе уже рассказывал о том, что на сегодняшний день можно отказаться от бумажной отчетности между Национальной образовательной базой данных и "Күнделiк" (разработчик единой электронной образовательной среды для учителей, учеников, родителей – Прим. ред.), но этому препятствует ряд серьезных проблем. Первой в этом списке проблем министр обозначил страх учителей перед проверяющими всех мастей, которые заставляют вести учителей в бумажном формате даже финансовую отчетность.

Кроме того стоит отметить, что министр дал собственную оценку переходу преподавателей школ на безбумажную отчетность, что учителю предстоящее нововведение "будет очень удобно".

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