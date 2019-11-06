Глава МОН РК обратился к школьнику, написавшему письмо Касым-Жомарту Токаеву

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов обратился к школьнику, написавшему письмо Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, передает Kazpravda.kz
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Напомним, юный алматинец обратился
к Президенту Казахстана с просьбой увеличить количество дней отдыха после первой учебной четверти.
"Ғалымжан, я прочитал твоё письмо, написанное Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства говорит о "слышащем" государстве и поручил нам, государственным служащим, своевременно давать ответы на возникающие вопросы. Ценю твоё мнение, но на мне лежит ответственность за всех школьников страны. Работа министерства образования направлена на то, чтобы ты, Ғалымжан, и твои друзья выросли образованными людьми, внесли свою лепту в развитие Казахстана", – написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.
Он отметил, что все предметы школьной программы важны и невозможно изучать один предмет без знания другого.
"Естествознание" очень интересный предмет, который знакомит тебя с окружающим миром. А "Краеведение" рассказывает тебе об истории места, где ты родился и живёшь. Если немного постараешься, то, я уверен, к концу учебного года ты достигнешь хороших результатов по этим предметам. А по каникулам хочу сказать следующее. Школьная программа, по которой ты учишься, составлена таким образом, что каникулярных дней достаточно, чтобы ты смог отдохнуть и набраться новых сил перед началом следующей четверти", – написал министр.
Он подчеркнул, что поддерживает стремление школьника заниматься спортом.
"Сейчас в твоем городе действуют спортивные школьные секции, мы постепенно увеличиваем их количество. А еще, в Алмате есть дворцы и дома школьников, и мы планируем начать строительство еще нескольких таких дворцов. Кроме того, их работа будет усовершенствована для того, чтобы такие дети, как ты не потеряли увлечение к спорту и были охвачены спортивными, творческими, художественными секциями и кружками. Ғалымжан, возможно ты станешь чемпионом или известным учёным. Но самое главное – желаю тебе вырасти хорошим человеком и стать достойным гражданином нашей страны", – заключил министр.