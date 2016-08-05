Экономика
Глава МСХ пожаловался Премьеру на перекупщиков мяса
Талгат Исенов
Заместитель Премьер-Министра – министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов в ходе поездки в Акмолинскую область обратил внимание Премьер-Министра Карима Масимова на ситуацию, сложившуюся вокруг реализации мяса на внутреннем рынке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ.

"Личные подсобные хозяйства, а также крестьянские и фермерские хозяйства реализуют перекупщикам говядину по цене 750–800 тенге за килограмм, тогда как на рынках данная продукция реализуется по цене 1 200–1 300 тенге за килограмм. Не неся затрат, соизмеримых с затратами производителей, посредники завышают цену продукции более чем в два раза", – доложил министр сельского хозяйства.

Было отмечено, что оптово-распределительные центры выступят площадкой для размещения ЛПХ своей продукции и в перспективе позволят покрыть потребность населения крупных населенных пунктов в качественных отечественных продуктах питания по экономически доступной цене, без наценок и многочисленных посредников.

Также вице-премьер заявил, что в зоне продпояса Астаны имеется достаточный потенциал для 100% обеспечения сельхозпродукцией. При этом на сегодня все перерабатывающие предприятия работают со средней загрузкой не более 40%.

Для повышения производственного потенциала предприятий министр предложил ряд мер, которые позволят улучшить ситуацию.

План мероприятий, в частности, включает в себя создание порядка 150 молокоприемных пунктов, из них 6 – в зоне продпояса, более 2,5 тысячи семейных откормочных площадок (175 площадок в зоне продпояса).

"Кроме того, создаваемые откормочные площадки будут объединены в сельскохозяйственные кооперативы для решения вопросов убоя, заготовки и реализации мяса, а также обеспечения кормов", – сказал Аскар Мырзахметов.

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