Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе своего визита в Казахстан 9 сентября наградил казахстанских полицейских Максата Кадырбая и Жанболата Таджибаева за помощь гражданину Беларуси в непростой ситуации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Он высказал слова благодарности сотрудникам патрульной службы Мунайлинского района Департамента полиции Мангистауской области Максату Кадырбаю и Жанболату Таджибаеву за помощь гражданину Беларуси в непростой ситуации», – пояснила представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Спикер напомнила, что летом двое патрульных во время ночного дежурства заметили мужчину на обочине дороги и поинтересовались, не нужна ли ему помощь.

Позже выяснилось, что путешественник шел пешком из Беларуси в Актау – хотел увидеть море. В пути у него возникли проблемы с финансами, и он оказался в трудном положении.

«Полицейские не оставили белоруса в беде: разместили его в гостинице и накормили, а на следующий день осуществили его мечту и отвезли на морской берег.

Вручая награды, Иван Кубраков отметил, что высоко ценит поступок офицеров, проявивших лучшие человеческие качества. Министр пригласил их посетить Беларусь, отметив, что им, как и всему казахстанскому народу, всегда будут рады», – резюмировала Шугыла Турлыбек.