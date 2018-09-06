Глава МВД Германии назвал миграцию корнем всех проблем страны

Политика
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Фото: kor.ill.in.ua
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что большой приток иммигрантов в страну имеет крайне негативное влияние на политику страны и немецкое общество, сообщает Interfax.ru.

"Миграция является корнем всех политических проблем в нашей стране. Я говорю об этом уже три года", – сказал министр в интервью немецкой газете Rheinische Post.

Зеехофер отметил, что многие немцы связывают обеспокоенность в социальной сфере именно с миграционным вопросом.

По словам главы МВД Германии, в рамках выработки решения миграционной проблемы на европейском уровне присутствует порядок.

"К примеру, возьмем соглашение по миграции с Италией: за каждого беженца, которого мы возвращаем, мы должны взять другого. Это игра, которая ведет к нулевому результату, она способствует установлению порядка, не ограничению миграции", – считает министр.

Заявление о миграции как о серьезной проблеме для ФРГ Зеехофер сделал после инцидента в Хемнице, где 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, по городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и простые граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации.

Кроме этого, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс. По делу об убийстве уже задержаны два подозреваемых, третий объявлен в розыск. Накануне был выдан ордер на его задержание, но выяснилось, что мужчина "покинул место жительства".

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