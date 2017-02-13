Глава МВД посетовал на неэффективность нынешних мер борьбы с семейными дебоширами

Общество
2016
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта Primeminister.kz
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в рамках Правительственного часа в Мажилисе  озвучил существующие проблемы в сфере семейно-бытового насилия, препятствующие профилактике нарушений, передает Kazpravda.kz.

По его словам, некоторые пункты законодательства снизили эффективность профилактики бытовой преступности. В частности, министр упомянул про перевод побоев и причинение легкого вреда здоровью в разряд уголовных проступков.  Вопреки ожиданиям эта мера возымела обратный эффект, и жертвы бытового насилия реже стали обращаться в полицию.

"Эффективность профилактики бытового насилия значительно снизилась в условиях нового законодательства. И это связано с переводом в разряд уголовных проступков прежде административных нарушений, таких как причинение легкого вреда здоровью и побои. Из-за этого люди стали крайне редко обращаться в полицию по этим правонарушениям", – заявил Касымов.

Как он отметил, раньше до рассмотрения дела судом семейного дебошира можно было задержать в административном порядке на срок до 48 часов и таким образом пресечь его пьяный дебош.

"А суд, как правило, подвергал виновного административному аресту. И это было достаточно действенной мерой профилактики бытовых преступлений, совершаемых на почве пьянства. Сейчас же полиция лишена таких возможностей, срок задержания – всего три часа. За это время невозможно снизить эмоциональное возбуждение пьяного дебошира и степень его неконтролируемой агрессии. Нередко дебошир, возвращаясь домой, продолжает еще больше терзать семью и беспокоить соседей. В результате в обществе формируется устойчивое мнение о безнаказанности лиц", – сказал министр.

Касымов также отметил потенциал и большую роль неправительственных организаций в решении вопросов такого характера.

"Многие из них взаимодействуют с нами и ведут активную работу против домашнего насилия. Особую роль в жизни пострадавших от бытового насилия женщин играют 9 кризисных центров нашей страны. Подразделения МВД по защите женщин являются связующим звеном между НПО, полицией и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. Это взаимодействие позволяет эффективно реализовывать государственную политику гендерного равенства и защиты интересов семьи", – подчеркнул он.

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