Глава МВД посетовал на неэффективность нынешних мер борьбы с семейными дебоширами

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Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов в рамках Правительственного часа
в Мажилисе озвучил существующие проблемы в сфере семейно-бытового насилия, препятствующие профилактике нарушений, передает Kazpravda.kz
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По его словам, некоторые пункты законодательства снизили эффективность профилактики бытовой преступности. В частности, министр упомянул про перевод побоев и причинение легкого вреда здоровью в разряд уголовных проступков. Вопреки ожиданиям эта мера возымела обратный эффект, и жертвы бытового насилия реже стали обращаться в полицию.
"Эффективность профилактики бытового насилия значительно снизилась в условиях нового законодательства. И это связано с переводом в разряд уголовных проступков прежде административных нарушений, таких как причинение легкого вреда здоровью и побои. Из-за этого люди стали крайне редко обращаться в полицию по этим правонарушениям", – заявил Касымов.
Как он отметил, раньше до рассмотрения дела судом семейного дебошира можно было задержать в административном порядке на срок до 48 часов и таким образом пресечь его пьяный дебош.
"А суд, как правило, подвергал виновного административному аресту. И это было достаточно действенной мерой профилактики бытовых преступлений, совершаемых на почве пьянства. Сейчас же полиция лишена таких возможностей, срок задержания – всего три часа. За это время невозможно снизить эмоциональное возбуждение пьяного дебошира и степень его неконтролируемой агрессии. Нередко дебошир, возвращаясь домой, продолжает еще больше терзать семью и беспокоить соседей. В результате в обществе формируется устойчивое мнение о безнаказанности лиц", – сказал министр.
Касымов также отметил потенциал и большую роль неправительственных организаций в решении вопросов такого характера.
"Многие из них взаимодействуют с нами и ведут активную работу против домашнего насилия. Особую роль в жизни пострадавших от бытового насилия женщин играют 9 кризисных центров нашей страны. Подразделения МВД по защите женщин являются связующим звеном между НПО, полицией и Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК. Это взаимодействие позволяет эффективно реализовывать государственную политику гендерного равенства и защиты интересов семьи", – подчеркнул он.