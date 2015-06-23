Глава МВД поздравил коллег с Днем полиции

Общество
2383
Айдар Утешев
©kazpravda.kz
День полиции отмечается сегодня в Казахстане. Празднование этого события для самих полицейских началось с торжественного возложения цветов к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

5589231f6988d1435050783.JPG
Здесь собрались высшие чины, ветераны и молодые сотрудники полиции.

"Решение значимых и ответственных государственных задач требует от всех сотрудников полиции безупречных служебных и личных качеств. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая правопорядок и безопасность мирных граждан", – отметил Калмуханбет Касымов в ходе церемонии.


После министр вручил лейтенантские погоны выпускникам учебных заведений МВД РК.

558922590408d1435050585.JPG

Молодые сотрудники наряду со столичным гарнизоном полиции и Национальной гвардией страны прошли торжественным маршем перед руководителями министерства.

В этот день ряд сотрудников был награжден медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін". Также министр вручил почетные грамоты и досрочные звания отличившимся на службе полицейским.

Кроме того, по сообщению пресс-службы ведомства, в честь Дня полиции приказом МВД поощрены 572 полицейских Центрального аппарата и территориальных подразделений.

558922cb9d6751435050699.JPG

Популярное

Все
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Наши гребцы завоевали еще три лицензина летние Олимпийские игры
Когда руки не для скуки, а для чистоты города
Фиктивные детские сады
В Кызылорде открыли международный автовокзал
Не пролететь «фанерой» над Алтаем
Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году
Мы все преодолеем!
Одни и те же грабли
Любящим родителям нечего бояться
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Помощь для пострадавших идет со всех уголков Казахстана
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Сухопутные войска: оплот, гордость и слава страны
Десантник десантнику – брат
Новейшую историю пишут наши современники
Закон Республики Казахстан
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Более 180 тыс. казахстанцев приняли участие в акции «Таза Қазақстан»
Восстановлено электроснабжение в крупных населенных пунктах Костанайской области
Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Токаев отменил международный форум Астана в связи с паводками в стране
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Десятки фактов дезинформации о паводке выявили в РК
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из…
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона т…
О четвероногих друзьях заботятся жители Петропавловска
Когда руки не для скуки, а для чистоты города

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]