Глава МВД поздравил коллег с Днем полиции

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День полиции отмечается сегодня в Казахстане. Празднование этого события для самих полицейских началось с торжественного возложения цветов к Монументу сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.





Здесь собрались высшие чины, ветераны и молодые сотрудники полиции."Решение значимых и ответственных государственных задач требует от всех сотрудников полиции безупречных служебных и личных качеств. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел будут и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая правопорядок и безопасность мирных граждан", – отметил Калмуханбет Касымов в ходе церемонии.После министр вручил лейтенантские погоны выпускникам учебных заведений МВД РК.Молодые сотрудники наряду со столичным гарнизоном полиции и Национальной гвардией страны прошли торжественным маршем перед руководителями министерства.В этот день ряд сотрудников был награжден медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін". Также министр вручил почетные грамоты и досрочные звания отличившимся на службе полицейским.Кроме того, по сообщению пресс-службы ведомства, в честь Дня полиции приказом МВД поощрены 572 полицейских Центрального аппарата и территориальных подразделений.