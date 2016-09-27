Глава МВД привел подробности убийства трех братьев в Алматинской области
Жания Уранкаева
Перед началом заседания Правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев попросил министра внутренних дел прокомментировать массовое убийство в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил Сагинтаев, происшествие вызвало резонанс в обществе.
"Сейчас в СМИ много говорится об этом преступлении, как нам стало известно, преступники задержаны, идут следственные мероприятия. Так как это волнует население, я бы хотел, чтобы вы дали нам сведения о данном происшествии", – обратился Сагинтаев к главе МВД РК.
Калмуханбет Касымов дал развернутый комментарий по произошедшему инциденту.
"20 сентября к нам поступило заявление, что граждане поехали в Алматы для продажи скота и пропали. На двух машинах они вывезли 41 голову скота для продажи в Алматинской области на базаре, 21 сентября нашли первую машину, 23 сентября – вторую. В дальнейшем установили, что местные жители помогали водителям этой автомашины, они застряли в грязи, и после было установлено двое преступников – жителей Жамбылского района", – сказал министр внутренних дел РК.
По данным Касымова, задержанные выехали на базар и предложили продавцам оптом выкупить весь скот.
"Обманным образом вывезли их в ущелье, где совершили убийство всех этих трех граждан. И когда перевозили скот и трупы, у них машины застряли, поэтому они попросили помощи у местного населения. В настоящее время преступники задержаны, ружье, из которого совершено убийство, изъято, преступники добровольно изъявили желание показать место, где закопали трупы", – отрапортовал Касымов.
Отметим, что в настоящее время по фактам преступлений назначены все необходимые экспертизы.
"Сегодня пройдут похороны. Дело взяли на расследование в ДВД Алматинской области. Я думаю, в короткое время закончим расследование и передадим дело в суд", – заключил глава МВД.
В завершение Председатель Правительства РК дал задание держать вопрос на контроле.
"Все мы знаем, что общественная безопасность, борьба с насилием – это приоритет в нашей работе. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы должны рассмотреть эти вопросы на заседании Правительства", – резюмировал Бакытжан Сагинтаев.