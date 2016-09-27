Происшествия
Глава МВД привел подробности убийства трех братьев в Алматинской области
Жания Уранкаева
Перед началом заседания Правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев попросил министра внутренних дел  прокомментировать массовое убийство в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.


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Как отметил Сагинтаев, происшествие вызвало резонанс в обществе. 

"Сейчас в СМИ много говорится об этом преступлении, как нам стало известно, преступники задержаны, идут следственные мероприятия. Так как это волнует население, я бы хотел, чтобы вы дали нам сведения о данном происшествии", – обратился Сагинтаев к главе МВД РК. 

Калмуханбет Касымов дал развернутый комментарий по произошедшему инциденту. 

"20 сентября к нам поступило заявление, что граждане поехали в Алматы для продажи скота и пропали. На двух машинах они вывезли 41 голову скота для продажи в Алматинской области на базаре,  21 сентября нашли первую машину, 23 сентября – вторую. В дальнейшем установили, что местные жители помогали водителям этой автомашины, они застряли в грязи, и после было установлено двое преступников – жителей Жамбылского района", – сказал министр внутренних дел РК. 

По данным Касымова, задержанные выехали на базар и предложили продавцам оптом выкупить весь скот.

"Обманным образом вывезли их в ущелье, где совершили убийство всех этих трех граждан. И когда перевозили скот и трупы, у них машины застряли, поэтому они попросили помощи у местного населения. В настоящее время преступники задержаны, ружье, из которого совершено убийство, изъято, преступники добровольно изъявили желание показать место, где закопали трупы", – отрапортовал Касымов.  

Отметим, что в настоящее время по фактам преступлений назначены все необходимые экспертизы.

"Сегодня пройдут похороны. Дело взяли на расследование в ДВД Алматинской области. Я думаю, в короткое время закончим расследование и передадим дело в суд", – заключил глава МВД. 

В завершение Председатель Правительства РК дал задание держать вопрос на контроле. 

"Все мы знаем, что общественная безопасность, борьба с насилием – это приоритет в нашей работе. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы должны рассмотреть эти вопросы на заседании Правительства", – резюмировал Бакытжан Сагинтаев. 

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