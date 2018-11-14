Глава МВД рассказал, остались ли джакузи в "пятизвездочном" ДВД Астаны
Лаура Тусупбекова
Глава Министерства внутренних дел Калмуханбет Касымов в интервью журналистам в Мажилисе рассказал, на какой стадии находится подготовка к переезду департамента полиции Астаны в здание Ramada Plaza, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, он сообщил, что деньги на реконструкцию пятизвездочного отеля будут выделены из местного бюджета.
"Этим занимается акимат Астаны. Сейчас проводят обследования, определяют, проектировщики работают. Деньги будут выделены из местного бюджета, акимата", – сказал Касымов.
На вопрос о том, сколько средств потребуется, министр ответил, что подготовка здания потребует больше миллиарда тенге. Также Калмуханбет Касымов рассказал, останутся ли в здании бассейн и сауна.
"Нет, конечно, мы все это реорганизуем. Там будет, во-первых, зал для подготовки личного состава. Где-то, что-то переделаем и сделаем залы для занятий с личным составом. Ну а все остальное будет закрыто", – сказал глава МВД.
Что касается мебели и джакузи в номерах, то, по информации министра, их в здании уже нет.
"Вы зайдите и посмотрите, там этого уже нет. Все с корнем забрали. У нас немного что осталось. Единственное, надо функционально переместить, чтобы из номеров сделать кабинеты. И надо сделать так, чтобы в верхних кабинетах сидели те службы, к которым меньше люди приходят, ниже – к которым приходит народ", – пояснил Калмуханбет Касымов.
Напомним, в сентябре 2018 года стало известно о передаче Ramada Plaza в собственность акимата Астаны, который принял решение о передаче его ДВД города.
Ramada Plaza – это первый пятизвездочный отель с 228 номерами различной комфортности, открывшийся в новой столице Казахстана в июне 1998 года.