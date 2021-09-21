Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы

Закон и Порядок
1531
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Слова соболезнования были опубликованы на личной странице главы МВД РК в Facebook.

"От имени личного состава органов внутренних дел выражаю соболезнования родным и близким погибших граждан при трагических событиях 20 сентября в городе Алматы. Среди них двое наших коллег – участковые инспектора полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев. Офицеры находились при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка и с честью выполнили свой служебный долг, ценою своей жизни.

Майор полиции Сулеев прослужил в органах внутренних дел 18 лет. Был наставником молодых сотрудников, их достойным руководителем на вверном участке. Все эти годы являлся примером для подражания, как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал пятерых детей.

Всего 7 лет прослужил капитан полиции Байгазиев. За короткий срок службы он повышал свой профессионализм, строил планы на будущее. Стремился к улучшению безопасности на обслуживаемом участке. У него осталось двое детей.

К сожалению, в повседневной деятельности при обеспечении безопасности граждан, возникают ситуации, когда сотрудники получают травмы, а порой и смертельные ранения. Это невосполнимая утрата для органов внутренних дел. Их имена останутся в наших сердцах и нашей памяти…" – написал Тургумбаев.

Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Ключи от надежды
Степные озера получат паспорта
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Предусмотрены технологии чистого угля
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

К проактивному реагированию на киберугрозы
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Шкаф с секретом
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений

