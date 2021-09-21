Глава МВД выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
.
Слова соболезнования были опубликованы на личной странице главы МВД РК в Facebook.
"От имени личного состава органов внутренних дел выражаю соболезнования родным и близким погибших граждан при трагических событиях 20 сентября в городе Алматы. Среди них двое наших коллег – участковые инспектора полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев. Офицеры находились при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка и с честью выполнили свой служебный долг, ценою своей жизни.
Майор полиции Сулеев прослужил в органах внутренних дел 18 лет. Был наставником молодых сотрудников, их достойным руководителем на вверном участке. Все эти годы являлся примером для подражания, как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал пятерых детей.
Всего 7 лет прослужил капитан полиции Байгазиев. За короткий срок службы он повышал свой профессионализм, строил планы на будущее. Стремился к улучшению безопасности на обслуживаемом участке. У него осталось двое детей.
К сожалению, в повседневной деятельности при обеспечении безопасности граждан, возникают ситуации, когда сотрудники получают травмы, а порой и смертельные ранения. Это невосполнимая утрата для органов внутренних дел. Их имена останутся в наших сердцах и нашей памяти…" – написал Тургумбаев.