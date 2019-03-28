Глава Нацбанка доложил Токаеву о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Токаеву было доложено о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и проводимой работе по кредитованию и оздоровлению финансового сектора страны.
Председатель Национального банка также проинформировал Президента Казахстана о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка.
В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Токаеву было доложено о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и проводимой работе по кредитованию и оздоровлению финансового сектора страны.
Председатель Национального банка также проинформировал Президента Казахстана о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка.
В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.