Глава Нацбанка отметил оживление финансового сектора страны

Национальный банк Казахстана продолжает проводить работу по обеспечению финансовой стабильности страны. Об этом во время встречи
с бывшими главами финансового регулятора сообщил председатель НБ РК Данияр Акишев , передает Kazpravda.kz
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"Мы придерживаемся контрцикличного характера регулирования финансового рынка, проводим регулярные оценки устойчивости банковского сектора к негативным событиям. Национальный банк сотрудничает с финансовым сектором по актуальным вопросам с учетом соблюдения баланса интересов субъектов финансового сектора. Национальный банк, как любой центральный банк и финансовый регулятор, уполномочен обеспечивать соответствующую регуляторную среду, которая позволяет банкам осуществлять здоровое, конкурентное и продуктивное кредитование экономики", – сказал Акишев.
По его словам, одними из ключевых условий обеспечения такого кредитования являются низкая инфляция и пониженные инфляционные ожидания, позволяющие снизить стоимость фондирования для банков.
Финансовое здоровье банков, по его мнению, также играет важную роль в сохранении к себе доверия депозиторов и выполнении функции финансового посредничества через кредитование.
Он добавил, что Национальный банк проводит мероприятия по совершенствованию надзорного процесса за финансовыми организациями и банками в частности. Так, ведется совершенствование действующей системы оздоровления и урегулирования несостоятельных банков через подготовку и внесение критически важных поправок в банковское законодательство.
"До конца текущего года в соответствии с поручением Главы государства Национальным банком совместно с Правительством РК будут внесены предложения по качественному улучшению работы банковского сектора и восстановлению кредитной активности банков", – отметил глава Нацбанка.
Вместе с тем Нацбанк Казахстана находит оптимальный баланс при проведении денежно-кредитной политики.
"При проведении своей политики НБ необходимо находить оптимальный баланс, позволяющий обеспечить как финансовую стабильность, так и ценовую. Основными задачами Национального банка являются обеспечение стабильности цен и управление инфляцией. В качестве целевых показателей по инфляции мы определяем коридор 6-8 процентов на 2016-2017 годы с дальнейшим снижением до 4 процентов в среднесрочной перспективе к 2020 году", – напомнил Акишев.
По его словам, достижение таргетируемого уровня будет обеспечено всеми необходимыми усилиями Национального банка в сфере денежно-кредитной политики, а также активной работой Правительства и местных исполнительных органов по недопущению необоснованного роста цен.