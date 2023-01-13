Глава Нацбанка пояснил решение по базовой ставке

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Галымжан Пирматов сообщил, что Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.

«При предыдущем решении мы заявили, что приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки, и в отсутствии новых проинфляционных шоков вероятность ужесточения денежно-кредитной политики оценивается нами как низкая. Динамика годовой и месячной инфляции, как и экономический рост складываются в рамках траектории нашего базового прогноза. Повышение годовой инфляции в декабре 2022 года уже было учтено при предыдущем решении. В этой связи, как и ожидалось, пересмотр базовой ставки на последнем заседании Комитета по денежно-кредитной политике не потребовался», – аргументировал он.

Однако глава НБ добавил, что сегодняшний баланс рисков всё еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции. По-прежнему вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум.

Указал он и на продолжающееся негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику.

«Наша основная задача сейчас – добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее. В этой связи основные риски и факторы, подталкивающие инфляцию вверх, всё еще требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», – резюмировал Пирматов.