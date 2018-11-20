Глава Нацбанка проинформировал Президента об основных показателях экономического развития Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Национального банка Данияром Акишевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Перед тем, как заслушать доклад председателя Национального банка, Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с 25-летним юбилеем национальной валюты – тенге.
"Поздравляю всех казахстанцев и всех работников финансового сектора с 25-летием национальной валюты. Мы преодолели непростой путь. Введение тенге положило начало финансовой независимости Казахстана. Сегодня мы переходим на новый этап развития", - сказал Президент Казахстана.
Председатель Национального банка проинформировал Главу государства о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке и основных показателях экономического развития страны.
"В октябре 2018 года инфляция сложилась на самом низком уровне за последние три года – 5,3%. С начала года накопленная инфляция составила 3,7%. Наш прогноз на 2018 год сформирован в пределах от 5 до 7%", - доложил Данияр Акишев.
Председатель Национального банка рассказал Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции.
"Первое, это сохранение инфляционного фона в экономике. Мы совместно с Правительством ведем работу по недопущению роста цен. Ведется активная работа по выявлению тех рынков, где цены формируются под влиянием субъективных факторов. Второе, это ситуация в странах, являющихся нашими торговыми партнерами", - продолжил Акишев.
Кроме того, Президент Казахстана был проинформирован о ситуации с курсом национальной валюты. По информации председателя Национального банка, текущий уровень цен на энергоносители является приемлемым, что позволяет обеспечивать стабильность обменного курса.
Данияр Акишев также доложил о состоянии золотовалютных резервов страны. В частности, на конец октября золотовалютные резервы составили 29 млрд долларов США, а активы национальных фондов в иностранной валюте составили около 57 млрд долларов США.
В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.