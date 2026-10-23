Глава Нацбанка выступил с заявлением по базовой ставке

Банки и финансы

Тимур Сулейменов заявил о снижении базовой ставки до 15,75%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов до 15,75%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главного монетарного регулятора страны

Решение принято с учетом складывающейся динамики инфляции, факторов ее формирования и оценки баланса рисков.

Дезинфляционные процессы укрепляются. Годовая инфляция замедляется на протяжении года и в сентябре достигла 9,3%. Это позволило пропорционально снизить уровень базовой ставки в рамках текущего решения, при этом сохранив умеренную жесткость денежно-кредитных условий.

Продолжающаяся дезинфляция свидетельствует о положительных результатах проводимой денежно-кредитной политики. Замедлению инфляции также способствуют укрепление обменного курса теңге, стабилизация потребительской активности, а также совместные с Правительством антиинфляционные меры.

Несмотря на положительную динамику, инфляция остается выше целевого уровня, а баланс рисков по-прежнему смещен в проинфляционную сторону.

«В этих условиях мы продолжим придерживаться взвешенного подхода, поддерживая необходимую умеренную жесткость денежно-кредитных условий. Наша главная задача остается неизменной – обеспечить устойчивое снижение инфляции – в коридоре 6,5–8,5% в 2027 году и ее стабилизацию вблизи цели в 5% в течение 2028 года. Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от фактической и ожидаемой динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки проинфляционных рисков», - отметил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Напомним, в сентябре текущего года Нацбанк установил базовую ставку на уровне 16,25%.

 

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