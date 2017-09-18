Глава NSAC попросил ;енщину-судью и обосновать оценку в пользу "Канело" в бою с GGG

Общество
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Глава Спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннет пообещал, что посмотрит бой вместе с судьей Аделейд Берд, посчитавшей, что мексиканец Сауль "Канело" Альварес победил казахстанца Геннадия Головкина со счетом 118-110, и попросит ее обосновать оценку каждого раунда, сообщает vesti.kz.

Счет, выставленный Берд, вызвал целую бурю эмоций у специалистов и простых фанатов бокса. При этом нашлись и те, кто всецело поддерживает и солидарен с ее мнением.

"Мы вместе с Аделейд просмотрим бой, раунд за раундом. Она должна будет сформулировать мне то, что она видела, как она это видела и почему отдала конкретный раунд одному из бойцов. Среди боксерских судей нет ни одного, кто бы не ошибался. Сегодня она совершила ошибку, мы предпримем соответствующие меры.

Знаете, мы тут занимаемся большим делом и очень ответственно к нему подходим. Мы готовимся, и я провожу долгую работу, прежде чем рекомендую чиновникам поставить конкретных работников на тот или иной бой. К сожалению, и я несу ответственность за ошибку Аделейд Берд", - подытожил Беннетт.

Напомним, бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Один из судей Дэйв Моретти отдал победу казахстанскому боксеру (115-113), Берд - мексиканцу, а третий посчитал, что поединок был равным (114-114).

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