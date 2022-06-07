Политика
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
Злата Белая

Путь развития

Решение Президента вынести конституционные поправки на республиканский референдум – свидетельство демократичности государства.

Об этом заявил председатель Народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл» Али Бектаев.

«Наша страна сделала свой выбор. Итоги референдума свидетельствуют: народ Казахстана поддерживает политические реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым», – говорится в заявлении НДПП «Ауыл» по итогам референдума.

Руководитель партии подчерк­нул, что с момента объявления референдума «Ауыл» сразу же поддержала инициативу Главы государства и активно участвовала в обсуждении вносимых в Конституцию изменений и дополнений. Партийные лидеры, активисты и депутаты маслихатов всех уровней охватили широкий круг аграриев и сельских жителей.

Али Бектаев поблагодарил каждого однопартийца, принявшего участие в обсуждении конституционных реформ, поддержавшего изменения и выбравшего путь демократического развития нашей страны.

– У нас есть только один путь развития. И это – укрепление демократии. Только в демократической системе каждый член общества обладает равными правами в формировании государственной политики. Считаю, что, придя на референдум, народ Казахстана показал приверженность данному пути, – отметил он.

По мнению главы партии «Ауыл», конституционная реформа – большой шаг в сторону защиты прав человека. Изменения в Основной закон послужат интересам каждого гражданина страны и станут основой для формирования справедливого Казахстана.

Как заявила НДПП «Ауыл», партия всецело поддерживает итоги состоявшегося референдума. За ходом голосования наблюдали более 700 членов и активистов политобъединения. На участках, где была представлена партия «Ауыл», нарушений не выявлено, общенациональный референдум прошел в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

«Этот референдум – первый и самый важный шаг в создании Нового Казахстана. Пусть эта дорога приведет нашу страну к новым вершинам!» – отмечается в заявлении НДПП.

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