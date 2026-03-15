Глава партии сделал свой выбор на одном из избирательных участков, подчеркнув важность участия граждан в общенациональных процессах

Сегодня председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров проголосовал на республиканском референдуме, сообщает Kazpravda.kz

По словам Айдарбека Ходжаназарова, каждый голос имеет значение, поскольку именно граждане определяют будущее страны и благополучие общества.

- Я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где они будут чувствовать себя в безопасности и счастливыми. Это зависит от каждого из нас. Сегодня я сделал свой выбор ради светлого будущего и благополучия каждой семьи в Казахстане, - сказал депутат.

Вместе с главой партии на референдуме также проголосовали депутаты от партии Respublica и сопредседатели партии.

Отметим, республиканский референдум проходит по всей стране, избирательные участки открыты для граждан Казахстана как внутри страны, так и за рубежом.