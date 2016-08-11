Глава Правительства обсудил экологическую обстановку на реке Урал

Совершающий рабочий визит по ЗКО Премьер-Министр РК Карим Масимов в Уральске провел встречу с общественностью и представителями интеллигенции, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт руководителя Кабмина.
Сообщается, что участники встречи обсудили актуальные вопросы экономического и социально-культурного развития региона. В частности, была поднята тема строительства, дорожно-транспортной инфраструктуры, трудоустройства молодежи, а также говорили об экологической ситуации на реке Урал.
Предложения Премьер-Министру высказали и представители творческой интеллигенции. Так, поэтесса Акуштап Бактыгереева рассказала о важности духовного воспитания молодежи и необходимости сохранения культурных традиций и ценностей.
В свою очередь доцент Западно-Казахстанского инновационного университета А. Абдулманов предложил присвоить имя известного писателя Хамзы Есенжанова областной библиотеке для детей и юношества.
На вопросы граждан региона также отвечали министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, вице-министры сельского хозяйства, здравоохранения и социального развития, образования и науки.