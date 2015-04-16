Экономика
Глава секретариата ОЭСР приедет на VIII Астанинский экономический форум
Ксения Воронина
Во Франции состоялись переговоры Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с заместителем Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мари Кивиниеми и Главой секретариата глобальных связей ОЭСР Маркосом Бонтури, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Бонтури подтвердил свое участие во главе делегации ОЭСР в предстоящем VIII Астанинском экономическом форуме. Он также отметил важность поддержания интенсивного диалога между Казахстаном и ОЭСР, в частности, путем обмена делегациями, участия казахстанских представителей в работе профильных органов ОЭСР и эффективной реализации всех намеченных совместных проектов, в том числе включенных в Евразийскую программу конкурентоспособности.

В целом стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая реализацию проектов в рамках подписанной в январе текущего года Страновой программы партнерства между РК и ОЭСР. Особое внимание было уделено вопросам развития социальной сферы Казахстана, в частности, здравоохранения, образования, гендерной политики, обмена статистическими данными.

Госсекретарь РК рассказала о ходе реализации Стратегии "Казахстан-2050", программы "Нурлы жол" и государственной программы индустриально-инновационного развития. Помимо этого Абдыкаликова выразила заинтересованность казахстанской стороны в разработке Меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и ОЭСР.

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