Глава Сената поздравил Даниэла Розенблюма с началом миссии в Казахстане

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения стратегического партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената поздравил Даниэла Розенблюма с началом миссии в Казахстане и отметил, что сотрудничество Казахстана с США является одним из важнейших направлений внешней политики страны, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия.

«Мы рассматриваем межпарламентский диалог в качестве неотъемлемой части стратегического партнерства между нашими странами. Хорошую динамику нашему сотрудничеству придают визиты делегаций парламентариев», – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны отметили необходимость активизации межпарламентских отношений. По мнению председателя Сената, визиты американских конгрессменов в Казахстан позволят им на месте ознакомиться с происходящими в Казахстане и регионе процессами, а также наметить конкретные шаги по двустороннему взаимодействию.

Вместе с тем, председатель Сената акцентировал внимание собеседника на результатах масштабной программы политической модернизации, реализуемой в стране по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Сегодня укрепляется Парламент и местные представительные органы власти. Мы исходим из принципа, что без эффективных, независимых и действенных представительных органов власти невозможно построить сбалансированную демократическую политическую систему. На сегодня главным приоритетом в работе Сената является законодательное обеспечение проводимых политических и экономических реформ президента страны», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В свою очередь посол высоко оценил проводимые в Казахстане общественно-политические преобразования и отметил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по ряду направлений.

В завершение встречи председатель палаты подчеркнул, что Сенат Парламента Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и США.