Глава Сената поздравил Общественный фонд "Милосердие" с 15-летием

Общество
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев опубликовал в Facebook поздравление Фонду "Милосердие", сообщает Kazpravda.kz.
"В этом году Общественному фонду "Добровольное общество "Милосердие" исполняется 15 лет. За эти годы команда неравнодушных волонтеров и работников Фонда во главе с Аружан Саин помогли нескольким тысячам детей. По всем проектам Фонда - "Подари детям жизнь", "Аутизм победим", база данных детей, оставшихся без попечения родителей, и другие - достигнуты серьёзные результаты.
Поддержка благотворительности показывает уровень развития всего общества. В последние годы мы видим, что в Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия. И в этом немалую роль играет Фонд "ДОМ".
Поздравляю всех волонтеров и работников Фонда со значимой датой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - написал глава Сената.
"В этом году Общественному фонду "Добровольное общество "Милосердие" исполняется 15 лет. За эти годы команда неравнодушных волонтеров и работников Фонда во главе с Аружан Саин помогли нескольким тысячам детей. По всем проектам Фонда - "Подари детям жизнь", "Аутизм победим", база данных детей, оставшихся без попечения родителей, и другие - достигнуты серьёзные результаты.
Поддержка благотворительности показывает уровень развития всего общества. В последние годы мы видим, что в Казахстане формируется культура благотворительности и милосердия. И в этом немалую роль играет Фонд "ДОМ".
Поздравляю всех волонтеров и работников Фонда со значимой датой. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - написал глава Сената.