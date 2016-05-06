Глава "Шеврона" пообещал Президенту РК прекратить выбросы серы на Тенгизе

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем совета директоров компании "Шеврон" Джоном Уотсоном, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и компании "Шеврон" в нефтегазовой сфере, реализации совместных проектов, а также расширения участия корпорации в разработке месторождений.
Глава государства отметил, что "Шеврон" для Казахстана является важным партнером.
"Мы большие друзья. Наше сотрудничество обоюдовыгодно. Вашу компанию мы ставим в пример для остальных подрядчиков. Сейчас мы переживаем непростые времена. Раньше мы были избалованы хорошими ценами на сырье. Сегодня они более объективны. И нам нужно научиться жить с новыми ценами и большими объемами добычи", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент обратил внимание на то, что СП "Тенгизшевройл" за годы своей деятельности выплатило в бюджет нашей страны $113 млрд, а также реализует ряд масштабных проектов, направленных на улучшение социальной инфраструктуры.
"85 процентов сотрудников "Тенгизшевройл" – казахстанцы, 73 процента руководителей всех звеньев – также граждане нашей страны. Это хороший пример для остальных инвесторов", – подчеркнул Глава государства.
В свою очередь Джон Уотсон поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку благоприятного инвестиционного климата в стране и внимание к развитию отрасли.
"Я знаю, что Вы уделяете большое внимание вопросу охраны окружающей среды и безопасности на производстве. Наше предприятие – одно из лучших в мире по данным показателям. В этом году на месторождении Тенгиз мы проведем капитальный ремонт, и выбросов серы в окружающую среду больше не будет", – пообещал руководитель компании "Шеврон".
Джон Уотсон добавил, что увеличение казахстанского содержания остается приоритетным направлением деятельности компании, и на текущий момент в капитальном выражении оно составляет $20 млрд.