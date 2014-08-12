Глава Скотланд-Ярда поймал двух грабителей во время интервью

Теперь, как пишет The Guardian, руководитель лондонской полиции имеет право утверждать, что задерживал преступников, находясь в каждом воинском звании с того момента, как стал офицером в 1979 году, сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел в понедельник, 11 августа, около 11:20 (14:20 по московскому времени), когда Хогэн-Хау давал интервью радиостанции BBC London в районе Тоттенхэм. Беседу с журналистом прервал водитель такси, который сообщил, что его обворовали четверо пассажиров.

Глава Скотланд-Ярда и еще один офицер полиции бросились в погоню за преступниками, и через несколько кварталов им удалось поймать 17-летнего молодого человека. К этому моменту прибыла полицейская машина, и 57-летний Хогэн-Хау продолжил поиски остальных злоумышленников. Ему удалось задержать еще одного - 19-летнего преступника.

Оба молодых человека арестованы, они находятся в полицейском участке на севере Лондона. Злоумышленники обвиняются в кражах и реализации похищенного.

Как впоследствии рассказал водитель такси, который представился как Мохаммед, пассажиры не только отказались заплатить за поездку, но и украли с приборной панели автомобиля 20 фунтов стерлингов, после чего скрылись. "Когда я увидел полицейских, я обратился к ним за помощью и попросил поймать воров", - приводит его слова The Daily Mirror. При этом он отметил, что понятия не имел о том, кто откликнулся на его просьбу. Таксист описал Хогэна-Хау как "очень хорошего и отзывчивого" человека.

Бернард Хогэн-Хау возглавил Скотланд-Ярд в ноябре 2011 года. До этого он руководил полицией графства Мерсисайд. В его обязанности, помимо обеспечения безопасности непосредственно в Лондоне, входит борьба с угрозами национального масштаба, в частности, с терроризмом. В его подчинении находятся около 50 тыс. полицейских, в том числе 32 тысячи офицеров.