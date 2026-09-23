Глава совета директоров «CITIC Group» Си Гохуа награжден орденом «Достық»

Высокая государственная награда вручена от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев по приглашению заместителя Премьера Государственного совета КНР прибыл с рабочим визитом в город Пекин, где принял участие в «Глобальном форуме устойчивого транспорта», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба правительства РК

Перед началом форума в Посольстве Республики Казахстан в Китайской Народной Республике состоялась торжественная церемония награждения председателя совета директоров «CITIC Group» Си Гохуа орденом «Достық» II степени.

Нурлыбек Налибаев вручил высокую государственную награду от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и отметил значительный личный вклад Си Гохуа в укрепление казахско-китайской дружбы и развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Также была выражена уверенность в том, что вручение ордена «Достық» станет еще одним символом, определяющим прочность казахско-китайских отношений, и придаст дополнительный импульс дальнейшему расширению сотрудничества с компанией «CITIC Group».

Си Гохуа выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за высокую государственную награду. Орден был расценен как признание совместных усилий, реализуемых под стратегическим руководством глав двух государств, и вклада деловых кругов Казахстана и Китая в укрепление двустороннего сотрудничества.

Глава «CITIC Group» отметил особый характер казахско-китайских отношений, а также ответственность деловых кругов двух стран в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей и продвижении межгосударственного торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Нурлыбек Налибаев выступил на сессии, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В сессии приняли участие и выступили с докладами заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Шохрат Закир, заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев и заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков. Участники отметили, что роль ТМТМ в системе международных грузоперевозок возрастает с каждым годом, и он превратился в важный транспортный коридор, соединяющий Китай и Европу.

На церемонии открытия форума первый заместитель Премьер-министра представил приоритетные направления развития транспортной отрасли Казахстана, инфраструктурные проекты, имеющие международное значение. Отдельно внимание уделено росту объемов грузоперевозок между Казахстаном и Китаем, а также возможностям двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере. 

В работе «Глобального форума устойчивого транспорта» приняли участие около тысячи представителей правительственных и министерских делегаций зарубежных государств, международных организаций, дипломатического корпуса, экспертного сообщества и деловых кругов.

Важной частью программы визита стала первая двусторонняя встреча Нурлыбека Налибаева с заместителем Премьера Государственного совета КНР, сопредседателем Казахско-Китайского комитета сотрудничества Дин Сюэсяном.

На встрече стороны уделили внимание расширению торгово-экономического сотрудничества двух стран, развитию связей в сферах сельского хозяйства, высоких технологий и межрегионального взаимодействия, активизации инвестиционного взаимодействия, вопросам трансграничных рек, деятельности Казахско-Китайского комитета сотрудничества, а также другим актуальным направлениям двустороннего сотрудничества.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи с президентом китайской «China Communications Construction Company» (CCCC) Чжан Биннанем и председателем совета директоров компании «CITIC Group» Си Гохуа. Стороны обсудили привлечение инвестиций в Казахстан, реализацию совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также возможности сотрудничества в новых сферах.

#Китай #орден #Достык #CITIC GROUP

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