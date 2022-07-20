Глава ТЮРКСОЙ Султан Раев совершил визит в ООН в Женеве

Глава Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев совершил визит в ООН по приглашению Генерального директора организации в Женеве Татьяны Валовой.

В ходе визита Султана Раева в Женеву состоялись несколько важных встреч с представителями структур ООН.

Состоялась встреча с Давидом Чикваидзе, начальником секретариата Генерального директора Отделения ООН в Женеве. В теплой беседе стороны обсудили перспективы развития сотрудничества ТЮРКСОЙ и ООН; отметили особую роль культуры как «мягкой силы» в регулировании ситуации в мире в позитивное русло, а также необходимость активизации сотрудничества сторон в этом направлении.

Вместе с тем было отмечено, что ТЮРКСОЙ, являясь культурно-гуманитарной организацией, играет огромную роль в презентации миру тюркской культуры, как неотьемлемой части мировой культуры. Стороны обсудили о проведении масштабных мероприятий, связанных с 30-летним юбилеем ТЮРКСОЙ при поддержке ООН.

Также в ходе визита глава Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхель Моратиносом. Стороны сошлись во мнении, что в эпоху глобальных вызовов, связанных в том числе и с непростой геополитической ситуацией, нет альтернативы культуре. Стороны широко обсудили вопросы о роли диалога, культурной и народной дипломатии в деле сохранении мира на Земле. В ходе разговора были затронуты вопросы подписания меморандума о сотрудничестве Международной организации ТЮРКСОЙ и Альянса цивилизаций ООН.

В рамках данного визита были встречи с представителем Турции ООН в Женеве с Садык Арсланом в резиденции посла; с послами других тюркских стран, с послами Венгрии, Сенегала и Саудовской Аравии.