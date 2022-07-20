Официально
Глава ТЮРКСОЙ Султан Раев совершил визит в ООН в Женеве

Глава Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев совершил визит в ООН по приглашению Генерального директора организации в  Женеве Татьяны Валовой.

В  ходе визита  Султана Раева в Женеву состоялись несколько важных встреч  с представителями структур ООН.

Состоялась встреча с Давидом Чикваидзе, начальником секретариата Генерального директора Отделения ООН в Женеве. В теплой беседе стороны обсудили  перспективы развития сотрудничества ТЮРКСОЙ и ООН;  отметили особую роль культуры как «мягкой силы» в регулировании ситуации в мире в позитивное русло, а также необходимость  активизации сотрудничества сторон в этом направлении.

Вместе с тем было отмечено, что ТЮРКСОЙ, являясь культурно-гуманитарной организацией, играет огромную роль в презентации миру тюркской культуры, как неотьемлемой части мировой культуры. Стороны обсудили о проведении масштабных мероприятий, связанных с 30-летним юбилеем ТЮРКСОЙ при поддержке ООН.  

Также в ходе визита глава Международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев встретился с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхель Моратиносом. Стороны сошлись во мнении, что в  эпоху глобальных вызовов, связанных  в том числе и с непростой геополитической ситуацией,  нет альтернативы культуре. Стороны широко обсудили вопросы о роли диалога, культурной и народной дипломатии в деле сохранении мира на Земле. В ходе разговора были затронуты вопросы подписания меморандума о сотрудничестве Международной организации ТЮРКСОЙ и Альянса цивилизаций ООН.  

В рамках данного визита были встречи с представителем Турции ООН в Женеве с Садык Арсланом в резиденции посла; с послами других тюркских стран, с послами Венгрии, Сенегала и Саудовской Аравии.  

Популярное

Все
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Уголек дорожает
Трудный путь к рынку
В тесноте и в обиде
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
«Хвост» пандемии
Притяжение Дельбегетея
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
За сайгака ответят
Сократить нельзя оставить
Спас от огня флаг и герб
На контроле – качество
С иголочки!
Курица или рыба?
Спортчеллендж для мегаполиса
Новых областей первые шаги
Актуальные вопросы, планы и проекты
Стежок к стежку
В тройке лучших
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Официально
Сенаторы встретились с представителями СМИ города Шымкент
Официально
Сенаторы Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев ознакомились …
Официально
Т. Дуйсенова, С. Шапкенов и К. Лайон подписали Дорожную кар…
Официально
Жители села в ВКО просят президента защитить их от «черных …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]