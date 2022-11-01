Глава управления городской мобильности Алматы покинул свой пост

Гани Мурзаханов освобожден от должности руководителя управления городской мобильности города Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с распоряжением акима Алматы Мурзаханов Гани Ауезханович освобожден от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности Алматы», – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Гани Мурзаханова назначили руководителем управления городской мобильности Алматы в мае прошлого года. В разные годы он занимал должности заместителя начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, руководителя предприятия «Алматы тазалык».