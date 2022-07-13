Глава управления образования Шымкента: Мечтаю об односменных школах!

Мечтаю об односменных школах!

Через год в Шымкенте планируют избавиться от трехсменных школ. Между тем руководитель городского управления образования Жанат Тажиева заявила в интервью нашему корреспонденту, что мечтает о том времени, когда уроки во всех учебных заведениях города будут проводиться только в одну смену.

– Жанат Арысбековна, школы Шымкента традиционно переполнены. Кажется, уже никому и в голову не придет желать, чтобы занятия велись в одну смену. А Вы вдруг про уроки в одну смену…

– Еще несколько лет назад казалось, что и от трехсменок нам никогда не избавиться. Чуть ли не нормой было, когда в одном классе ютилось свыше 40 учеников. Сейчас мы строго контролируем, чтобы количество детей не превышало 25, как это положено по нормативу. В отдельных учебных заведениях учились в три-четыре раза больше школьников, чем позволяла проектная мощность. Все это теперь практически в прошлом, за редким исключением.

Трехсменных школ с 1 сентяб­ря в городе будет только пять. В минувшем учебном году было девять. Пару-тройку лет назад их количество исчислялось несколькими десятками.

Убеждена, если школа рассчитана на 1 200 мест, то в ней должно быть столько же учеников, не больше. Тогда будет возможность работать с детьми, отстающими от программы, организовывать кружки, спортивные секции, факультативы, проводить концерты и другие внешкольные мероприятия. Сейчас, возможно, учитель и хотел бы уделить детям больше времени, провести дополнительное занятие, но сделать это невозможно, потому что школьные классы заняты с утра до вечера.

– Где ж школ-то столько набрать?

– Для создания условий для качественного образования в городе был разработан Комплекс­ный план, предполагающий строи­тельство до 2025 года 101 школы. Согласно этому документу в 2021 году в Шымкенте построили 25 школ на 11 064 места, включая 4 частные и 21 государственную. Такой рывок позволил нам полнос­тью решить проблему аварийных школ, а количество трехсменных уменьшить с 14 до 9.

Сейчас ведется строительство сразу 24 школ, хотя по Комплекс­ному плану на этот год запланировано 17 на 9 540 посадочных мест. Десять объектов образования являются переходящими с прошлого года, строительство 24 начали в текущем году. До конца года планируется сдача в эксплуатацию 24 школ на 11 703 места. Среди них – четыре школы государственные, остальные два десятка – частные.

Собственно, активное вовлечение частного капитала в строительство школ позволяет нам выполнять тот самый Комплексный план с опережением. И заявление о том, что в 2023⁄24 учебном году у нас не будет трехсменных школ, зиждется не на ровном месте, а на скрупулезных расчетах. Точно так же с уверенностью могу заявить, что до 2025 года решится проблема дефицита посадочных мест.

– Жанат Арысбековна, а в городе много сейчас школ, в которых не хватает посадочных мест?

– Есть школы, в которых чис­ло учащихся намного больше, чем предусматривает проектная мощность, мы называем их многодетными. Хотя на окраинах города есть школы, в которых учится детей меньше, чем позволяет проектная мощность, и там есть уникальная возможность работать в одну смену. Их пока единицы, но я уверена, что после 2025-го число таких школ с каждым годом будет расти. Лично я ставлю знак равенства между односменной школой и качеством обучения.

К сожалению, у нас пока намного больше так называемых многодетных школ. Их сейчас 43. К концу текущего года их число, думаю, снизится до 31. Это произойдет за счет завершения строительства и сдачи в эксплуатацию новых школ и пристроек к существующим. В основном они расположены в центре города и густонаселенных жилых массивах. Чтобы избежать перегруженности и перехода на трехсменку, мы таким школам разрешили за счет средств, выделяемых по системе подушевого финансирования, арендовать под классы дополнительные помещения, расположенные по соседству.

Например, школа-гимназия № 1 имени А. С. Пушкина. Сейчас для нее собираются арендовать пятиэтажное здание. Но, конечно же, это не выход из ситуации. В этой и ей подобных школах мы сокращаем количество классов-комплектов. Делаем это ежегодно. Года три назад там ситуация была вообще ужасная: первые классы чуть ли не от буквы А до буквы Я набирали.

В 2021-м я лично держала на контроле ситуацию с набором первоклашек, требуя зачислять детей по месту жительства. Так вот набрали шесть первых классов – три с обучением на казахском языке и столько же – на русском. В этом году хотели ограничить до пяти первых классов, но все равно получилось шесть, потому что рож­даемость увеличилась. Судите сами: если в прошлом учебном году мы приняли 25 тысяч первоклассников, то в этом году их набирается не меньше 28 тысяч.

Выходом из ситуации для таких школ является строительство пристроек к существующим зданиям. В 2022-м за счет бюджета ведется строительство пристроек к пяти школам. Все они трехсменные, и открытие дополнительных корпусов – чуть ли не единственная возможность разгрузить эти учебные заведения. Наши пристройки – почти как школы в северных регионах страны. Они рассчитаны на 300–375 учебных мест.

Аким города Мурат Айтенов держит под своим контролем строительство объектов образования, требуя от ответственных лиц качественной работы и завершения строительства в установленные сроки.

Одна из таких пристроек появится к средней школе № 80, расположенной в микрорайоне «Нурсат». В блоке «А» нового здания предусмотрены фойе, спортзал и столовая на 66 мест, а в блоке «Б» – учебные классы на 375 мест для учащихся начальных классов.

– Вы упомянули, что решать проблему школ в Шымкенте помогают частники. В городе много частных школ. Насколько уровень подготовки в них соответствует предъявляемым требованиям?

– Сейчас у нас 203 школы, из которых государственные 152, а остальные частные. Честно говоря, у нас нет деления на частные и государственные. И у тех, и у других цель одинаковая – дать детям качественные знания, научить их критически мыслить и находить в разных источниках необходимую информацию.

И потом все школы стопроцент­но перешли на подушевое финансирование. И государственные, и частные учебные заведения финансирует государство. У нас есть частные школы, которые принимают детей бесплатно, как и государственные. Допустим, ребенок учится только до обеда по государственному стандарту, в частных школах это бесплатно. Есть, конечно же, и платные. В них родители оплачивают доставку детей в школу и обратно домой, обеды и полдники, дополнительные учебные занятия, творческое развитие в кружках и спортивных секциях.

Оплата в частных школах тоже разная. Есть довольно дорогие школы, годовая сумма оплаты в которых доходит до полутора миллионов тенге. В таких школах, к примеру, нанимают учителей-иностранцев для преподавания английского языка. Там маленькие классы – по 8–10 учеников, что способствует лучшему усвое­нию учебного материала. В таких школах дети проводят весь день. Они работают по принципу прод­ленного дня, когда ребенок выполняет все домашние задания и у него нет необходимости это делать дома. Так что родители могут вечер провести с детьми на свое усмотрение.

– ЕНТ является своего рода лакмусовой бумажкой по проверке качества знаний, которые ученики получают в частных школах. На Ваш взгляд, они успешно проходят такой контроль?

– Качество работы частных школ заметно улучшается. Такие школы сами заинтересованы в том, чтобы давать высокий уровень знаний. От этого напрямую зависит, приведут ли родители к ним своих детей или выберут другую школу.

У нас среди частных школ много тех, кто относится к числу лучших в городе. Там и наполняемость классов меньше, о чем я уже говорила, и индивидуальный подход к каждому ученику, и материально-техническая база на высоте. Без этого частная школа просто не получит лицензию на образовательную деятельность.

Анализ работы частных школ показал, что лицензирование требует определенного уровня, без достижения которого школа не откроется. Исходя из этого, теперь решено ввести также лицензирование детских садов, чтобы поднять их планку.

Я не устаю обращаться к предпринимателям с призывом открывать больше частных школ, будучи уверенной, что она будет располагаться в современном комфортном здании. Школа получает лицензию, прежде чем начать работу, в хижине точно никто ее не откроет.

Есть свои определенные требования, которым бизнес неукоснительно следует. И не важно, будет это школа на 300 мест или на 3 000 мест. В «Нурсате» у нас есть такая частная школа. Считаю, что это нормальное явление, лишь бы работала в одну смену и имела современную материально-техническую базу и квалифицированных педагогов.

– Современную школу невозможно представить без учебных кабинетов, оснащенных новым модифицированным оборудованием. Насколько шымкентские школы соответствуют в этом плане требованиям времени?

– Последние два года можно назвать прорывными. В 2021-м школам приобрели 178 интерактивных досок и 262 кабинета, включая 50 кабинетов физики, 95 – химии, 82 – биологии, 13 – STEM, 23 – робототехники. Это позволило поднять процент оснащения более чем в два раза – с 32,2 до 68%.

Благодаря хорошему финансированию в нынешнем году мы продолжили эту работу. На закуп современного модифицированного оборудования выделено 2 миллиарда 556 миллионов 908 тысяч тенге. Этих средств достаточно для покупки 610 оборудованных интерактивных панелей и 372 кабинетов. Наряду с приобретением кабинетов физики, химии, робототехники, биологии на этот раз упор сделали на оснащение логопедических кабинетов, которые с 1 сентября появятся во всех школах, а также кабинетов медиации. Соответственно их приобрели 122 и 121.

Сейчас каждая школа ищет соответствующие кадры, чтобы заключить с ними договоры. Это штучные специалисты, которые будут работать, чтобы устранять и корректировать речевые нарушения у детей, а также учить их улаживать конфликты в случае их возникновения. Считаю, что оба эти направления важны для современной школы, а стало быть, необходима соответствующая база для их внедрения и развития.

Еще 49 школ мы оборудовали кабинетами начальной военной подготовки. Заметно улучшилось за последние несколько лет и обеспечение школ компьютерной техникой. Еще совсем недавно на один компьютер приходилось 27 учеников. Сейчас – четыре.

Конечно, тут свое слово сказали пандемия коронавирусной инфекции и, как следствие, переход на дистанционное обучение. Только в 2020 году для системы образования города приобрели 47 330 компьютерных устройств. В прошлом году к ним добавилось еще 190. Так что сейчас у нас 56 746 компьютеров, ноутбуков и планшетов, которыми активно пользуются в обучении наши дети.

– Жанат Арысбековна, оставшиеся полтора месяца летних каникул пролетят довольно быстро, и придет пора садиться за парту. Все ли готово, чтобы принять детей?

– Проблем с педагогическими кадрами у нас нет, учителей достаточно. И качество школьного образования в городе на хорошем уровне. У нас много победителей олимпиад и конкурсов, включая республиканские и международные. Каждый ребенок получает у нас бесплатно учебники в школьной библиотеке. Родители давно исключили такую статью расходов при подготовке ребенка к школе.

В прошлом году на приобретение учебников, учебно-методических комплексов, пособий и другой дополнительной литературы, включая художественную, из местного бюджета выделили 1 миллиард 160,4 миллиона тенге. В этом году объем финансирования по этой статье расходов возрос до 1 миллиарда 658,6 миллиона тенге.

После летних каникул многие школы предстанут перед учениками в новом виде. В 34 учебных заведениях поработали дизайнеры, изменив оформление и разнообразив одинаковое и безликое убранство школ. У нас их десятилетиями, если не столетиями, строили унифицировано. Считалось, что дизайн школьных помещений – лишняя трата денег и ресурсов, которые лучше направить на новые учебники и квалифицированных учителей. Отсюда и казенность помещений. Сейчас психологи в один голос утверждают, что на успеваемость детей влияют самые разные факторы: и высота потолков, и качество воздуха и мебели, и даже цвет стен имеет значение.

– Бесспорно, это важно. Но родитель, отправляя ребенка на уроки, все же не столько о цвете стен в классе думает, сколько о безопасности своего школьника, о том, будет ли он сыт и накормлен.

– В Шымкенте из местного бюджета нашли возможность выделить средства для организации питания учеников начальной школы. Все дети с 1-го по 4-й класс охвачены горячим питанием. Для улучшения его качества и разнообразия блюд ставится вопрос об увеличении выделенных средств на один обед. Этот вопрос обсуждался на совещании с министром. Тогда в пример поставили Акмолинскую область и Алматы, в которых на один горячий обед выделяется из казны 750 тенге. Остальным регио­нам поручено довести стоимость хотя бы до 480 тенге.

Качество питания напрямую связано и с видеонаблюдением в пищеблоках. У нас оно пока есть в 132 школах. А вот видеонаблюдение есть абсолютно во всех школах. Точно так же все подъезды зданий школ оборудованы турникетами. Во всех учреждениях образования установлены тревожные кнопки, они подключены к центру оперативного управления департамента полиции города Шымкента. Так что дети в школе находятся под надежным контролем, и родители могут быть за них спокойны.

– Жанат Арысбековна, 2022-й в Казахстане объявлен Годом ребенка. Чем этот год примечателен для системы образования одного из крупнейших городов страны?

– Вот здесь есть очень хорошая новость. Существует специальный План мероприятий, посвященный Году ребенка, на их финансирование предусмотрено 44 миллиарда тенге. Небывалая сумма для нашего города! В нее входит все – от строительства школ до проведения предметных олимпиад. Но сам по себе объем финансирования беспрецедентен. И за это наша огромная благодарность акиму города и депутатам городского маслихата.

Есть у меня еще один важный повод выразить благодарность. Сейчас в нашем управлении три десятка сотрудников, а число учреждений образования перевалило за 900. И хотели бы все сделать идеально, везде наладить конт­роль, но не хватает рук.

Теперь же вслед за центром «Дарын», который занимается проведением олимпиад, появится ряд специализированных центров, специалисты которых сосредоточатся на важных вопросах образования и воспитания. Это Центр инклюзивного образования, Центр дошкольной организации, Центр внешкольной организации. У каждого из них будут свой штат и свои функции, выполнение которых позволит поднять на более высокий уровень образовательный и воспитательный процессы.

Этому же будет способствовать строительство в городе новых учреждений для детей: Дома школьников, Школы искусств. Еще один Дворец школьников планируем открыть на базе Дворца металлургов, который нам обещают передать. Мы хотим, чтобы в каждом районе города были внешкольные учреждения, где дети могли бы заниматься в кружках и секциях, развивать свои таланты. В современных политических и экономических условиях в мире это важно для подрастающего поколения, для всего общества.