Глава Управления внутренней политики ЮКО задержан за взятку

Руководитель Управления внутренней политики в Южно-Казахстанской области задержан при получении взятки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента Нацбюро по противодействию коррупции.
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б.Б.", – указано в сообщении.
Как уточнили в департаменте, денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н.Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. Задержанный Толеген Б.Б. 6 октября водворен в изолятор временного содержания города Шымкента. В отношении Шалкеева Н.Р процессуальное задержание не применялось, в связи с полным признанием вины. По факту передачи и получения взятки проводится досудебное расследование.
