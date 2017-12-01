Глава Узбекистана поздравил Назарбаева с Днем Первого Президента РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе беседы лидер Узбекистана поздравил Нурсултана Назарбаева с Днем Первого Президента Республики Казахстан и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
"Главы государств с удовлетворением отметили, что регулярный диалог на высшем уровне стал залогом плодотворного казахстанско-узбекского партнерства по широкому спектру направлений, а также краеугольным фактором укрепления стабильности и наращивания взаимодействия в Центральной Азии", – говорится в информации.