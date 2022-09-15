Глава ВОЗ о пандемии COVID-19: Впереди финишная прямая

Число связанных с COVID-19 летальных случаев упало до самой низкой отметки с марта 2020 года. Об этом заявил в среду глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выразив надежду на скорое окончание пандемии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

«Мы еще никогда не были так близки к тому, чтобы покончить с пандемией», – сообщил журналистам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. При этом он добавил, что этот день пока не наступил.

«Участник марафона не останавливает бег, когда видит финишную прямую, – отметил глава ВОЗ. – Наоборот, он изо всех оставшихся сил прибавляет скорость. И мы должны поступить так же. Мы видим финишную прямую. Мы можем победить, но останавливаться ни в коем случае нельзя».

По словам д-ра Тедроса, если мир сегодня не воспользуется возникшей возможностью, то угроза появления новых штаммов, новых летальных исходов и других разрушительных последствий только возрастет.

«Так что, давайте не упустим возникшую возможность», – призвал он.

Глава ВОЗ сообщил о публикации обновленных рекомендаций для правительств, выполнение которых позволит положить конец пандемии и предотвратить подобные кризисы в будущем.

Новые рекомендации разработаны исходя из опыта, полученного за минувшие месяцы.

«Это срочный призыв к правительствам пересмотреть свою политику в сфере здравоохранения и укрепить ее в свете пандемии COVID-19 и с учетом возможных будущих пандемий, вызванных другими патогенами», – пояснил д-р Тедрос.

С документами можно ознакомиться на сайте ВОЗ. Они включают в себя рекомендации по вакцинации групп риска, тестированию и секвенированию генома SARS-CoV-2 с целью своевременного выявления новых вариантов.

Эксперты ВОЗ также настоятельно призывают правительства запастись необходимыми материалами на случай новых вспышек заболевания.

Часть документа посвящена вопросам информирования населения – в частности, предлагается проводить специальные тренинги для медработников, чтобы научить их распознавать дезинформацию и бороться с ней, а также создавать эффективные просветительские материалы.

По словам д-ра Тедроса, ВОЗ борется с пандемией с конца 2019 года и продолжит эти усилия, пока болезнь не отступит «по-настоящему».

«Мы можем положить конец пандемии только сообща, если страны, производители и население помогут нам воспользоваться создавшимися условиями», – подчеркнул он.

Как отметила технический специалист ВОЗ Мария ван Керхове, вирус все еще активно циркулирует по всему миру, а последние статистические данные, как подозревают специалисты, не соответствуют реальной картине.

«Мы думаем, что будут еще волны роста заболеваемости в разных точках мира, вызванные подвидами омикрона или какого-либо другого штамма», – добавила она.

В силе также остается предупреждение о том, что чем больше распространяется вирус, тем выше вероятность появления мутаций.

Однако в ВОЗ надеются, что возможные новые волны не принесут с собой всплеска смертности, поскольку человечество защищено вакцинами и антивирусными препаратами.