Глава ВОЗ высоко оценил вклад Токаева в реализацию концепции «Здоровье для всех»

Здравоохранение

Тедрос Аданом Гебреисус отметил решение повысить зарплаты 77 тысячам медицинских работников и развитие первичной медико-санитарной помощи, передает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/DrTedros.Official

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высоко оценил внимание Казахстана к вопросам здравоохранения и благополучия населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава ВОЗ отметил приверженность Президента Касым-Жомарта Токаева повышению заработной платы 77 тысячам медицинских работников. По его словам, инвестиции в первичную медико-санитарную помощь, расширение возможностей врачей общей практики и поддержка медицинских кадров способствуют повышению качества и доступности медицинских услуг.

Тедрос Аданом Гебреисус также напомнил о роли Казахстана в формировании глобальной концепции «Здоровье для всех». Почти 50 лет назад эта идея получила отражение в Алма-Атинской декларации.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в преддверии 50-летия документа, которое будет отмечаться в 2028 году, Казахстан продолжает демонстрировать пример практической реализации заложенных в нем принципов.

«Политическая приверженность вопросам здравоохранения имеет большое значение. Спасибо Казахстану за то, что показывает пример!», - написал он.

#здравоохранение #ВОЗ #Тедрос Аданом Гебреисус

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